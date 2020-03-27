Sekiz ülkede 46 Türk vatandaşı corona virüsünden hayatını kaybetti

Resmi ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Fransa‘da 15, İngiltere‘de 11, Hollanda‘da yedi, Belçika‘da beş, Almanya‘da üç, ABD‘de iki, İsviçre‘de iki, Avusturya‘da bir Türk corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kimliği belli olan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

FRANSA: Halil Bıkçı (64), M.T., V.K., Ö.B., F.K.

İNGİLTERE: Hayri Ergönül (55), İlyas Güngör (84), Melik Ejder Ülkümen, Ahmet Raşit, Kamil Ahmet (87), Şengül Besim, Yıldıray Faik (62), Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Mehmet Abdurrahman (78), Hacı Ali Doğuş (49).

HOLLANDA: Hüseyin Çetin (80), Musa Uz, N.Y. (66), S.A. (82), Ş.Ş.Ş. (71), A.K. (70), Y.H. (69).

BELÇİKA: İsmet Onur (74), Şakir Gönen (72), Elif Sarıyıldız (59), Nuriye Aydemir (80), Yılmaz Taşpınar (51).

ALMANYA: F.A. (81), R.Y. (80), M.P. (81).

ABD: Berrin Güçlen (44), Ekrem Kurt (70).

İSVİÇRE: A.Ö. (87), S.V. (82).



AVUSTURYA: Yonca Akyol (28).