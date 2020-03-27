Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sekiz ülkede 46 Türk vatandaşı corona virüsünden hayatını kaybetti

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. 27 Mart itibarıyla vaka sayısı 532 bini geçti, ölü sayısı ise 24 bin 95 oldu. Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkelerden de kötü haberler geliyor. SÖZCÜ'nün elde ettiği bilgilere göre Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya, ABD, İsviçre ve Avusturya'da toplam 46 Türk vatandaşı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
10:13 -
Haberler Gündem
Sekiz ülkede 46 Türk vatandaşı corona virüsünden hayatını kaybetti

Resmi ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Fransa‘da 15, İngiltere‘de 11, Hollanda‘da yedi, Belçika‘da beş, Almanya‘da üç, ABD‘de iki, İsviçre‘de iki, Avusturya‘da bir Türk corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kimliği belli olan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

FRANSA: Halil Bıkçı (64), M.T., V.K., Ö.B., F.K.

İNGİLTERE: Hayri Ergönül (55), İlyas Güngör (84), Melik Ejder Ülkümen, Ahmet Raşit, Kamil Ahmet (87), Şengül Besim, Yıldıray Faik (62), Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Mehmet Abdurrahman (78), Hacı Ali Doğuş (49).

(FOTO: SÖZCÜ)

HOLLANDA: Hüseyin Çetin (80), Musa Uz, N.Y. (66), S.A. (82), Ş.Ş.Ş. (71), A.K. (70), Y.H. (69).

Hüseyin Çetin-Musa Uz (FOTO: SÖZCÜ)

BELÇİKA: İsmet Onur (74), Şakir Gönen (72), Elif Sarıyıldız (59), Nuriye Aydemir (80), Yılmaz Taşpınar (51).

(FOTO: SÖZCÜ)

ALMANYA: F.A. (81), R.Y. (80), M.P. (81).

ABD: Berrin Güçlen (44), Ekrem Kurt (70).

İSVİÇRE: A.Ö. (87), S.V. (82).

AVUSTURYA: Yonca Akyol (28).

ABD Almanya Avusturya Belçika Corona Dünya Fransa haberler Hollanda İngiltere İsviçre Sözcü
Son güncelleme: 10:26 27.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more