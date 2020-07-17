Sela okunmasına itiraz eden AKP’li Ünal FETÖ’cü ilan edildi

Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını da yapan, AKP Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, önceki gece sosyal medya hesabından sela okunmasına itiraz etti. “Ankara'da şu an selalar okunuyor… Yapmayın, etmeyin. Bu yol olur. Bu kötü geleneklere kapı aralar. Bu istismara geçit verir. Bunun 10-20 yıl sonra ağır bedeli olur. Yazıktır, günahtır, vebaldir” diye yazdı.

SELAYI MUHAFAZA EDELİM

Ünal bu görüşünü paylaşmasının hemen ardından, troller tarafından hedef tahtasına konuldu ve ‘'FETÖ'cü” ilan edildi. Eski milletvekili yorumlara sert tepki gösterdi ve peş peşe paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Ülkede iktidarlar seçimle gelip seçimle gider. 20 yıl sonra bir iktidar, ‘Siz de yaptınız' bahanesiyle minareleri münasebetsizce kullanırsa ne yaparız? Bunu zulme dönüştürürse ne eyleriz? Ezanı, selayı, minareyi muhafaza edelim, ne olur. 17 Aralık ya da 15 Temmuz'dan beri değil, 2011'den beri alenen FETÖ ile mücadele ediyorum. O günlerde bana ‘Fitne çıkarıyorsun' diyenler, şimdi de aynısını söylüyorlar. Oysa sarsılmadan, savrulmadan hakikatin yanındayım. Fetullah'a boyun eğmedim, lincinize hiç boyun eğmem. Yanlış!”