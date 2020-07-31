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Selahattin Demirtaş’ın bayram mesajı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Kurban Bayramı'nı Twitter hesabından yayınlanan bir mesajla kutladı.

10:53 -
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Selahattin Demirtaş’ın bayram mesajı

Demirtaş, Kurban Bayramı mesajında “Güzel günlerde nice bayramlar yaşayabilmek dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” yazdı.

Demirtaş mesajının devamında ise sırasıyla Kürtçe ve Zazaca olarak “Bayramınız kutlu olsun” anlamına gelen “Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo” ifadelerini kullandı.

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