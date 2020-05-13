Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” diyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”