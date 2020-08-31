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Selçuk Tepeli kimdir? İşte Selçuk Tepeli’nin hayatı…

Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Selçuk Tepeli, Fatih Portakal'ın ardından FOX Ana Haber'in yeni sunucusu olacağı duyuruldu. Peki Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli?

11:26 -
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Selçuk Tepeli kimdir? İşte Selçuk Tepeli’nin hayatı…

Selçuk Tepeli, Fox TV Ana Haber yeni sunucusu olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. irçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yaptı.

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