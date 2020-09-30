Selefi terör örgütlerine operasyon

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı IŞİD, HTŞ, FEC ve ENC‘ye operasyon düzenledi. ‘Yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden ekipler, sekiz farklı ilçedeki 16 kilit noktaya Özel Harekat timleri desteğinde baskın yaptı.

Eş zamanlı operasyonlarda Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli şüphelilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin geçmişte IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam, Fetih üş Şam Cephesi ve El Nusra Cephesi saflarında Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor. (DHA)

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