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Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma

Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği dünyaca ünlü Selimiye Camii, büyük bir saygısızlığa maruz kaldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

13:22 -
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Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma

Edirne’de geçtiğimiz gün Mimar Sinan'ın ‘ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldığı tespit edildi.

FOTO: DHA

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp, çalışma başlattı.

FOTO: DHA

Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.

FOTO: DHA

Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü. (DHA)

aşk Dünya Edirne
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