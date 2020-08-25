Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Giresun'da geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat ve balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu sahili adeta çamura bulandı.

DENİZİ ADETA KAPLADI

3'ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz’in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.

YAKACAK İÇİN TOPLANDI

Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek. (İHA)