Selin vurduğu Dereli’yi komandolar temizliyor

Geçen cumartesi akşamı Giresun’u vuran sel felaketi sonrası çamura saplanan ilçelerdeki temizlik çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde Trabzon’dan Giresun’un Dereli ilçesine gelen Akçabat Söğütlü Komando Bölüğü’nde görevli askerler, ellerinde kazma, kürek ve süpürgelerle temizlik çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar askerlerin yanı sıra Emniyet mensupları ile Giresun Belediyesi temizlik işçilerine de teşekkür ettiler.

Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri, Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteğiyle selin etkilediği cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor, enkaz ve molozlar kaldırılıyor.