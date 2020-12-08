Selvan Acar’ın katil kocası Kaş’ta yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Pazaryeri Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde komşularının pencereden içeri girerek salonda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulduğu evli ve iki çocuk annesi Selvan Acar'ın katil zanlısı olarak aranan eşi 32 yaşındaki Tanju Acar Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde polisin yaptığı yol kontrolünde yakalandı.

“KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM PİŞMANIM”

Yakalanan Tanju Acar polise verdiği ilk ifadede olay sırasında eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını ve kendisinden ayrılmak isteyen eşini ikna edemeyince sinir krizine girdiğini belirterek “İki çocuğumun annesiydi, O'nu çok seviyordum, çok pişmanım, boşanmak istediğini söyleyince kıskançlık krizine girdim, sofradaki ekmek bıçağını rastgele salladım, başına ve göğsüne isabet etti, sonra motosiklete binerek kaçtım” diye konuştu.

GECEYİ ORMANDA GEÇİRMİŞ

Tanju Acar Fethiye'den kaçtıktan sonra Kınık yakınlarındaki bir ormanlık alanda ateş yakarak geceyi geçirdiğini ve pişmanlığının gittikçe arttığını ve polise teslim olmayı düşündüğünü söylediği belirtildi. Antalya Polisi sorgulanması için Tanju Acar'ı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Tanju Acar'ın sorgulamasının devam edilirken ölen Selvan Acar'ın bugün ailesi ve yakınlarının katıldığı tören ile toprağa verildiği öğrenildi.