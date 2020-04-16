Semt pazarındaki fiyatlar çıldırdı!

Serbest piyasa ekonomisi nedeniyle yetkili kurumların da eli kolu bağlanınca Muğla'nın Marmaris ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarındaki gıda fiyatları da tavan yaptı. Market zincirlerindeki fiyatlar bile semt pazarının gerisinde kaldı. Semt pazarına gelen vatandaşlar ise aniden yükselen fiyatlara tepkili ancak buna rağmen halk çaresiz olarak alış veriş yapmak zorunda kaldı.

SEMT PAZARINDAKİ FİYATLAR MARKETLERİ KATLADI

Marketlerde kilosu 3 ile 4 TL arasında değişen salatalık pazarda 8 TL’ye, kilosu 10 TL olan yerli muz 12 TL’ye, kilosu 3-4 liradan satılan domates, 6 TL’ye, kilosu 6 ile 7 TL arasında değişen limonun ise marketlerde 10 TL.’ye satılıyor.

“LİMON MEMLEKETİNDE LİMON 10 TL OLUR MU?”

Marmaris halkı ise semt pazarda ilk kez böylesine rakamların yükseldiğine şahit oluyor. Pazardaki fiyat artışına tepki gösteren Selda Kırdemir, “Muğla'nın dört bir yanı limon üreticisiyle dolu. Marmaris'in hemen her sokağında limon ağaçları varken pazarda 10 TL olması gerçekten çok ürkütücü. Bu kadar da fırsat düşkünü olmayalım. Yazıktır, günahtır. Bu paralar çakıl taşı değil ki sokaktan toplayalım” diye dert yandı.

PAZARDA TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE

Marmaris Belediyesi zabıtaları ile birlikte Marmaris emniyetinin de görev yaptığı pazar giriş ve çıkışlarındaki tedbirlerin son derece sıkı olduğu gözlendi. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek yerlere çizilen çizgiler üzerinde duran vatandaşlar pazara tek tek alınıyor.

Emniyet ve belediye yetkilileri esnaf ve tüketicilere sık sık uyarı yaparak hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde açıklamalar yapıyor. Maskesi olmayanlar pazara alınmazken vatandaşlar pazar girişlerinde bulunan dezenfektanlarla ellerini dezenfekte ederek pazara giriyor.