Sendika başkanını beyanla gazi yaptılar

Hükümete yakınlığı ile bilinen Hak-İş'e bağlı Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden 7 ay sonra hastaneye dilekçe vererek gazilik unvanı aldığı ortaya çıktı. 2007 yılında avukat olarak başladığı sendikaya daha sonra genel başkan seçilen Dolu ile ilgili gazilik tartışması sosyal medyaya düştü.

‘SAHTE GAZİLER VAR'

Gazilik tartışması Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı “Sahte gazilik alan sendikacılar var” paylaşımıyla başladı. Dolu, mesajın altına şu yorumu yaptı: “Gazi olup kurşun yiyen, sabaha kadar hastanede tedavi gören ancak devletten tek kuruş almayan gazilik belgesine dahi başvurmayan vatan evladı sendikacılar da var. Görmek istiyorsanız Öz Ağaç İş Sendikası'na gelin.”

DİLEKÇE İLE TALEP ETTİ

Dolu, gazilik için talebi olmadığını, “Allah'a şükür devletten ne unvan talebimiz ne de tek kuruş menfaatimiz oldu” diye açıkladı.

Ancak hastane raporu, bu sözleri yalanladı. Dolu'nun, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gazilik raporu aldığı ortaya çıktı. Raporda, “Hasta Tuncay Dolu'nun 21.02.2017 tarihli ve 1156 sayılı dilekçesine istinaden, dosya bilgileri incelenerek, 16 Temmuz 2016 tarihi 03.16'da hastanemiz acil servisine müracaat ettiği, acil servis uzmanı ve nöbetçi ortopedi uzmanı tarafından muayene edildiği tespit edilmiştir. Ateşli silah yaralanması olarak kayıtlara geçmiştir. Kişi beyanı ile bu olaylar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaralandığı ve gazi olduğu hususunda kanaat hasıl olmuştur. İş bu belge kişinin isteği üzerine düzenlenmiştir.”