Sendika, faturayı sağlıkçıya kesen valiyi istifaya çağırdı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın yaptığı açıklamada il genelinde 567 corona virüsü hastasının 137'sinin sağlık çalışanı olduğunu açıklamış ve “Her türlü tedbiri alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık” açıklaması yapmıştı.

“VALİ FATURAYI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KESTİ”

Açıklamanın hemen ardından gelen tepkiler üzerine Vali Bektaş, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, özür dilemişti.

Vali Erdoğan Bektaş’a bir tepki de Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’dan geldi.

Bacaksız, “Zonguldak Valisi, sağlık çalışanlarının sağlığını korumanın kendi sorumluluğunda olduğu gerçeğini bir yana bırakarak, faturayı sağlık çalışanına kesmiştir” dedi.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI EKSİK

Sağlık çalışanlarının, gecesini gündüzüne katarak en riskli meslek grubu olarak salgınla mücadele ettiklerini ifade eden Bacaksız şunları söyledi:

* Bu süreçte tüm idare ve idarecilerin görevi; sağlık emekçilerine destek olmak, kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenmelerine, doğru ve iyi beslenmelerine imkan sağlayacak şartların oluşmasını sağlamaktır.

* Zonguldak Valisinin kendisine sunulan istatistiki rakamlara bakarak salgının sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını göstermesi hiçbir mantıkla açıklanamaz.

* 137 sağlık çalışanına COVID 19 tanısı konulmasının sebebi sosyal mesafeyi koruyamadıkları için değil, Genel Sağlık-İş olarak başından beri ifade ettiğimiz gibi gerekli kişisel koruyucu ekipmana ulaşamamalarındandır.

* Bu tablo; yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanamamasının, sağlık çalışanı açığının giderilememesinin, sağlık çalışanlarına yaygın test uygulanmamasının sonucudur.

VALİYİ İSTİFA ÇAĞIRDI

Corona virüsüyle mücadelede sağlıkçıların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini dile getiren Zekiye Bacaksız şu ifadeleri kullandı:

* Zonguldak Valisi, ‘Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Yemek ücreti de almadık.’ diyerek neyi ima etmektedir?

* Pandemi ile mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına yemek ve barınma sağlamak devletin görevidir. Bunu “ücret almadık” diyerek lütuf gibi göstermek devlet yönetimi ile bağdaşmayan bir tavırdır.

* “Kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular.” diyen Zonguldak Valisi, “en yüksek perdeden uyardık” diyerek de sağlık çalışanlarının itibarını zedelemektedir.

* Sağlık çalışanları ülkemizdeki tüm hastalara hayatlarını kaybetme riskini göze alarak hizmet üretmektedirler. Hayat kurtarmaktadırlar. Onlar bu toplumun yükü değil, bu ülkenin kahramanlarıdır.

* Genel Sağlık-İş olarak, kendi hayatlarını riske atarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bu şekilde yakışıksız ithamlarda bulanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı istifaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da göreve çağırıyoruz.