Şener Üşümezsoy kimdir? Şener Üşümezsoy kaç yaşında ve nereli?

Türkiye’de her gün yeni bir deprem oluyor ve depremle ilgili açıklamalar da üst üste geliyor. Deprem konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelenlerden biri de Prof. Dr. Şener Üşümezsoy… Şener Üşümezsoy hakkında merak edilenler haberimizde.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999 İstanbul depreminin ardından deprem konusunda halkı doğru bilgilendirmek için mücadele verdi.

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Kırım'dan gelen tatar bir ailenin çocuğudur. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'te profesör oldu. Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bir dönem MTA'da da çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Kitapları :

17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski

Vatandaş için Deprem Rehberi

İstanbul Depremi

Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

Türk Jeostratejisi

Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası