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Şentop’tan ‘yurt dışından gelen 17 milletvekili VIP’den çıktı’ iddiasına açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yurt dışından gelen 17 milletvekili havalimanında VIP'den çıktı" iddialarına yanıt verdi. Şentop, "Mart ayı başından beni umreye giden vekilimiz olmadı. Yurt dışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler" dedi.

13:45 -
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Şentop’tan ‘yurt dışından gelen 17 milletvekili VIP’den çıktı’ iddiasına açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop, şunları söyledi:

“Umreden gelen vekiller güya VIP’ten kaçmışlar, nasıl olmuşsa… Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok. Özbekistan, Tanzanya, KKTC ve Avrupa ülkelerinden gelen milletvekillerimiz var. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da ben de partilerimizle görüştüm. Yurt dışından gelen 31 milletvekili arkadaşlarımız sorumluluklarının gereği olarak kendilerini evlerinde karantinaya almış durumdalar.”

mart ayı Mustafa Şentop TBMM
Son güncelleme: 13:55 17.03.2020
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