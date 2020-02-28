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Serakib nerede? Serakib’in haritadaki konumu

Türk askeri unsurlarının da bulunduğu Serakib bölgesinin nerede olduğu merak ediliyor. Özellikle Türkiye'nin Rusya ile anlaşmalı olarak kurduğu gözlem notlarının bulunduğu Serakib kentinden saldırı haberleri geldi. Peki Serakib nerede? Serakib'in haritadaki konumu nedir?

00:18 -
Haberler Gündem
Serakib nerede? Serakib’in haritadaki konumu

İdlib’den son dakika haberleri gelirken, Serakib’in tam olarak nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Suriye’de bulunan Serakib’in haritadaki konumunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

SERAKİB NEREDE?

Sarakib, Suriye’nin kuzeybatısında, idari olarak İdlib’in doğusundaki İdlib Valiliği’ne ait bir şehirdir. Şehir deniz seviyesinden 370 metre yüksekliktedir.

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep’e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye’ye de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

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Son güncelleme: 00:22 28.02.2020
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