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Son dakika… Serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Libya’da şehit düşen MİT görevlisinin cenaze töreninin görüntülerini yayınladığı için 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel hakkında yeni gelişme...

Damla GÜLER
09:47 -
Haberler Gündem
Son dakika… Serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Ağırel hakkında ‘tutuklama talebiyle yakalama kararı’ verildiği öğrenildi. Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Murat Ağırel’in kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bizzat gittiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ESKİ AKRABALARININ EVLERİNE BASKIN

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyel medya hesabından bir açıklama yaparak, şunları söyledi: Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Yolda olduğumdan evde bulamamışlar. Eski kayınvalidemin evi basılmış, eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış. Telefonla çağrıldığımda gideceğimin bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum.

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Emniyet istanbul Libya şehit son dakika
Son güncelleme: 09:54 08.03.2020
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