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Serbest kalan cinsel taciz şüphelisi öğretmen şikayetler artınca tutuklandı

Uşak'ta bir ilkokulda altı kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan öğretmen hakkında beş öğrenci daha şikayetçi oldu. Hakim karşısına çıkarılan 45 yaşındaki H.A. tutuklanarak cezaevine kondu.

11:39 -
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Serbest kalan cinsel taciz şüphelisi öğretmen şikayetler artınca tutuklandı

Olay, Uşak‘ın Dikilitaş Mahallesi‘ndeki ilkokulda meydana geldi. Okulun rehber öğretmeni, öğrencilere, herhangi birinin istemedikleri şekilde dokunduğunda veya kendilerinden başkalarına okunulması istendiğinde ‘hayır’ denmesi üzerine eğitim verdi.

EĞİTİMDEN SONRA ŞİKAYET ETTİLER

Eğitim sonrası dördüncü sınıfta okuyan altı öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına giderek, sınıf öğretmenleri H.A.‘nın, kendilerini elle taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine rehber öğretmen ve okul idarecileri, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi. Şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Sınıf öğretmeni H.A., polis ekiplerince 3 Ocak’ta gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Olayı anlatan altı öğrenci ise psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı okuldan beş öğrenci daha dün sınıf öğretmeni H.A.’nın cinsel tacizine uğradığını belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, H.A.’yı yeniden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)

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