Serik’te pozitif vaka sayısı 8’e çıktı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2098 Sokak’ta yaşayan aynı aileden 2 kadında corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 18 kişiye daha test yapıldı. Bunlardan 6’sının daha testinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki vaka sayısı 8’e yükseldi.

5 TEST DAHA

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* İlçemizde yaşanan Covid-19 vakası sonrası Merkez Mahalle’mizde 18 vatandaşımıza yapılan test neticesinde 8 hemşehrimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan bu vatandaşlarımızla temas kurdukları düşünülen 5 vatandaşımıza daha Covid-19 testi yapılmıştır ve henüz sonuçları çıkmamıştır.

DURUMLARI İYİ

Bu vatandaşlarımız müşahede altında tutulmakta olup, yoğun bakımda hastamız bulunmamaktadır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza inanıyor, kıymetli vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. (DHA)