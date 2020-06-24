Serinlemek için çaya giren polis memuru hayatını kaybetti!

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olarak görev yapan ve tatil nedeniyle ailesi ile birlikte Köyceğiz’de bulunan 35 yaşındaki Sergen Durma, serinlemek için Pınar Mahallesi’ndeki Yuvarlakçay’a girdi.

Suyun kuvveti ile dengesini kaybeden ve sürüklenen Durma kayalıklara sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak bilinci kapalı şekilde sudan çıkartılan Duma için sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Duma hayatını kaybetti. Duma’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.