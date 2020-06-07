Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Serinlemek için denize giren iki genç boğularak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan 2 genç hayatını kaybetti. 

21:38 -
Haberler Gündem

Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı.

112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası aşırı dalga nedeniyle yapılan anonsun ardından vatandaşlar denizden çıkartıldı. DHA

İLGİLİ HABERYasağı denizde deldiler, cezayı yedilerYasağı denizde deldiler, cezayı yediler
bodrum Sakarya Suriye
Son güncelleme: 21:52 07.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more