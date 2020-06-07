Serinlemek için denize giren iki genç boğularak hayatını kaybetti

Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı.

112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası aşırı dalga nedeniyle yapılan anonsun ardından vatandaşlar denizden çıkartıldı. DHA