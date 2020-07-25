Serinlemek için göle giren 4 kişilik aileden ikisi kayboldu, ikisi de ağır yaralandı!

Bursa’nın İznik ilçesinde göle giren Suriye uyruklu baba, 2 oğlu ve yeğeni bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen İznik Jandarma Bot Komutanlığı timleri su yüzeyinde arama çalışması başlattı. Bölgeye Yalova Deniz Polisi’nin de hareket ettiği öğrenildi.

İNEGÖL'DEN PİKNİĞE GELDİLER

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

İkiz kardeşler, babaları ve kuzenlerini bırakıp açıldı. Kardeşler bir süre sonra suyun dibine batmaya başladı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da suyun dibine battı.

VATANDAŞLAR İKİSİNİ YARI BAYGIN HALDE SUDAN ÇIKARDI

4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. İkiz kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Baba ve 3 çocuğun olay yerine akın eden yakınları sinir krizi geçirirken jandarma vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.