Servis beklerken dehşeti yaşadı!

Esenyurt Gökevler mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Mithat Bozkurt, işe gitmek için evinin önünde sabah 08.00 sıralarında servis bekliyordu.

BİR ANDA SALDIRDI

Bozkurt, bu sırada çardakta oturan şapkalı ve yüzü maskeli bir kişinin kendisini gözetlediğini fark etti. Bozkurt'un tanımadığı şüpheli şahıs bir anda ayağa kalkıp gazetenin arasına sakladığı bıçakla Bozkurt'a saldırmaya başladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Aldığı bıçak darbesi ile şok olan Bozkurt, saldırgandan kaçmaya başladı. Ancak Bozkurt uzaklaşamadan yere yığıldı. Yerde bulunan adama bir kaç yerinden daha bıçaklayan saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı olan Ahmet Mithat Bozkurt'u Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı. Bozkurt'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. (İHA)