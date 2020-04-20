 Ses Kocaeli gazetenin binası kurşunlandı

Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı.

Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, kırık camları ve mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)