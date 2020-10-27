Sevda Noyan duruşmaya gelmedi

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Sevda Noyan hasta olduğu gerekçesiyle mazeret belirterek duruşmaya katılmadı. Müşteki avukat Enes Kabadayı’nın da katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dava konusu videonun bilirkişi tarafından çözülerek dosyaya gönderildiği belirtildi. Müştekilerden Enes Kabadayı’nın, bilirkişinin siyasi görüşünü belirtir, sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı dilekçesi de dosyaya girdi.

Mahkeme, bilirkişinin reddi talebiyle ilgili de, “bilirkişinin sadece video çözümü yaptığı ve siyasi görüşünün istenmediği” gerekçeleriyle ret kararı verdi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Sevda Noyan’ın mazeretini kabul ederek, bir sonraki duruşma gününün Noyan’a tebliğ edilmesine karar verdi. Mahkeme duruşmayı 14 Ocak’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mayıs 2020'de Ülke TV'de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular' isimli programa katılan Sevda Noyan, ”15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde dehşet açıklamalarda bulunmuştu. Komşularına yönelik tehdit savuran ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu.

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de Noyan’ın, kullandığı ifadeler nedeniyle “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ