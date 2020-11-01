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Sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Kayseri'de, birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sevgililer, birbirlerini ellerinden yaraladı.

Güncellenme: 00:38, 01/11/2020
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Sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde iddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan sevgililer Seher K. ile Uğur B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Seher K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırmak istedi. Uğur B. ise bıçağı tutmak isterken elinden yaralandı.

Kavgada Seher K. da bıçakla elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan sevgililerden Seher K. Kayseri Şehir Hastanesi’ne, Uğur B. ise Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

Kayseri Kocasinan Polis Sağlık
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