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Sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi

İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Maçka Parkı'nda gezen iki sevgili henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Bu sırada gezen genç kız yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp sevgilisini iki yerinden bıçakladı. Koşarak olay yerinden kaçmaya çalışan genç kız daha sonra peşinden gelen sevgilisinin yanına dönüp ambulans gelene kadar başında bekledi.

Sozcu.com.tr
14:34 -
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İstanbul Şişli’de adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, Maçka Parkı’nda buluşup bir süre birlikte yürüdü. Saat 16.30 sıralarında park içindeki Şişli Evlendirme Dairesi otoparkına gelen çift henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Genç kız tartışma sırasında erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu.

Bir süre sonra yaralı sevgilisinin yanına dönen genç kız, sağlık ekiplerine haber verip başında beklemeye başladı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, kendisini bıçaklayan sevgilisinin de bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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