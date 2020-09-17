Sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi

İstanbul Şişli’de adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, Maçka Parkı’nda buluşup bir süre birlikte yürüdü. Saat 16.30 sıralarında park içindeki Şişli Evlendirme Dairesi otoparkına gelen çift henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Genç kız tartışma sırasında erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu.

Bir süre sonra yaralı sevgilisinin yanına dönen genç kız, sağlık ekiplerine haber verip başında beklemeye başladı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, kendisini bıçaklayan sevgilisinin de bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)