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Sevgilisini öldürdükten sonra hayatına son verdi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyde Duran'ı evinde tabancayla vurarak öldüren Mürsel E., 2 gün sonra aynı tabancayı başına ateşleyerek  yaşamına son verdi.

19:02 -
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Sevgilisini öldürdükten sonra hayatına son verdi!

Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Zübeyde Duran, 19 Ocak günü, Çayırova’ya bağlı Emek Mahallesi 54’üncü Sokak’taki evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Mürsel E. üzerinde bulunan tabancayı çıkartıp, ateşleyerek Zübeyde Duran’ı vurdu. Zübeyde Duran yaşamını yitirirken, Mürsel E. kaçtı.

Ortadan kaybolan Mürsel E., olaydan iki gün sonra, 21 Ocak günü, Gebze’de boş bir arazide cinayeti işlediği tabancayı başına dayadıktan sonra ateşledi. Mürsel E., olay yerinde yaşamını yitirdi. DHA

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Son güncelleme: 19:05 29.01.2020
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