Sevgilisinin 9. kattaki balkondan sarkıttığı kadını özel harekat kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayanlar 9’uncu katta gelen çığlık sesleriyle beraber bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce gece saat 03.30 sıralarında polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen polis ekipleri, 9’uncu kattaki dairenin ziline bastı. Şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koçbaşıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı. Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. (İHA)