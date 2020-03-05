Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı

Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği’ne müracaat eden A.T., evinin bulunduğu Kızılarık Mahallesi’ndeki sitenin önüne park ettiği otomobilinin, 2 Mart Pazartesi günü saat 03.50’de kundaklandığını belirterek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntü kaydını tek tek izleyen polis, şüphelilerin Mehmet T. ve Özcan Ç. olduğunu belirledi. Olay yerinden kaçtıkları otomobilin plakasından tespit edilen şüpheliler, Serik ilçesinde gözaltına alındı.

‘AYRILSINLAR’ DİYE TEHDİT ETMİŞ

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Mehmet T.’nin, otomobilini kundakladığı A.T.’nin sevgilisi E.Ç.’ye platonik aşık olduğu, çifti ayrılmaları yönünde defalarca tehdit ettiği, otomobili de gözdağı vermek için ateşe verdiği ortaya çıktı.

Özcan Ç.’nin ise Mehmet T.’ye yardım ettiği belirlendi. İkili, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAKMA ANI KAMERADA

2 şüphelinin olay öncesi Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan benzin aldıkları, olay yerine geldikten sonra benzini otomobilin üzerine döküp yaktıkları, aracın alev almasının ardından kaçışları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)