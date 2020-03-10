Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı… Cenazeye Erdoğan ve Gül de katıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Kazan’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Cenaze namazı öncesi Erdoğan ve Gül yan yana duruyordu, ilerleyen saniyelerde eski bakanlardan Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün, Erdoğan ile Gül’ün arasında saf tutması dikkat çekti.

Kazan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Kazan’ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.