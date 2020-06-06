Sevmek değil bu bir harp! Ayrılık katliam

Müzisyen Görkem Balkış, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Aşk Acıtır'ı online olarak yayınladı. Son dönemde adını duyuran isimler arasında, dizeleri belki de aşkı ve yaşattığı acıyı en iyi anlatanlardan biri Balkış.

Genç müzisyen şimdi ilk teklisi ‘Aşık Acıtır' ile bir kez daha gündemde. Profesyonel müzik hayatına Muğla Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda başlayan genç sanatçı, henüz 10 yıllık müzik kariyerine sahip. Birçok festival ve organizasyonda rol aldı. Yaptığı onlarca besteyi dinleyicilerine kavuşturmak için heyecanlanan genç sanatçı, aynı zamanda sosyal mecralarda da sevenlerine ulaşmaya devam ediyor.

En az ilki kadar ses getireceğine inandığı diğer besteleri için de stüdyo çalışmalarına başlamış bile. Balkış'ın ilk teklisi Aşk Acıtır'ın sözleri şöyle: Yine bir yol ayrımı… Ben yine derde düştüm… Unutamam o son bakışları… Sevmek değil bu harp… Ayrılık da katliam. Hiç mi mutlu son bize kalmadı. Ah ne yaralar bu insanı. Aşk acıtır yanar için durduramazsın. Bir kenarından bakıp çıkamazsın. Ne sandın sen. Acımaz mı bir parçan sökülmüşken. Hüznü yeter ağırlaşır beden…