‘Sevmiyorum’ diyen sevgilisine kızıp direksiyonu kırdı, kamyonetin altına girdiler

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa‘nın İznik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. ile G.A. adlı sevgilisi seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı.

44 yaşındaki G.A., kendisinden beş yaş küçük olan M.T.’nin “Seni sevmiyorum” sözlerine kızarak, sevgilisinin kullandığı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

“ÖLMEK İSTİYORUM” DİYE BAĞIRDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre G.A. “Bırakın ölmek istiyorum” diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan M.T.’ye ise alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçlarından işlem uygulandı. (DHA)