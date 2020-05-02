Seyahat belgesi nereden alınır? Şehirler arası yolculuk şartları neler?

Otobüs veya uçakla seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Bu belgenin onaylanması için de bazı şartlar var. Corona virüsü salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehirler arası yolculuk kısıtlandı ve seyahat belgesi konusu önem kazandı. Peki şehirler arası seyahat belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* 3) İstanbul’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler. (İHA)

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.