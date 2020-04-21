Seyahat izin başvuru belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru linki…

Şehirlerarası yolculuk, corona virüsü sebebiyle kısıtlanmış bulunuyor. Virüsün yayılmasının önüne geçmek isteyen İçişleri Bakanlığı, şehirlerarası yolculuğun belge ile yapılmasına karar verdi. Peki, seyahat izin belgesine kimler başvuru yapabiliyor? e-Devlet üzerinden seyahat izin başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

SEYEHAT İZİN BELGESİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Seyahat izin belgesinin kapsamı ve uygulaması:

1- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

2- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

3- Ölüm nedeni #COVID19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

4- İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini belge, bilgi ile ibraz edenler),

5- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

6- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

7- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

8- Yurt dışından geldikten sonra yerleştikleri yurtlarda 14 günlük karantina/gözetim süresi dolan kişilere “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebilecektir.

SEYEHAT İZİN BELGESİ BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılır. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına girilir. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form doldurulma işlemi gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

E-DEVLET SEYEHAT İZNİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…