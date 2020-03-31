Seyahat izin belgesi nasıl alınır? eDevlet seyahat izin belgesi pdf indir

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de corona virüsü nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Bu kapsamda ulaşımda da tedbirler arttırıldı. İçişleri Bakanlığı, uçak ve otobüs seyahatlerinde gerekli şartları taşıyanların izin belgesi alınması ile seyehatlerini gerçekleştirebileceğini duyurdu. EDevlet üzerinden alınabilen seyahat izin belgesini pdf olarak bilgisayarınıza indirmekte mümkün. İşte edevlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Otobüs veya uçakla şehir dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için şehir dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar.

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