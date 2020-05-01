Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi olmadan şehir dışına çıkılır mı?

Başta 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere corona virüsü ile salgın mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda şehir dışına çıkmak için seyahat izin belgesi gerekliliği şartı getirildi. Seyahat izin belgesi olmayan yolcular şehirlere giriş ve çıkış yapamayacak. Belgeyi almak için e Devlet ekranıda yeni bir sayfa erişime açıldı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,