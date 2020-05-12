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Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi

İçişleri Bakanlığı'nın seyahat kısıtlamasını kaldırdığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenlerden izin belgesi olmayanlar, jandarma tarafından geri çevrildi.

17:57 -
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Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ’da, kısıtlama gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

BİRÇOK KİŞİ YANLIŞ ANLADI

Tekirdağ’a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan birçok kişi İstanbul’dan kentin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’ndeki uygulama noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ’a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

SEYAHAT BELGESİ İSTENDİ

İstanbul’dan Tekirdağ’daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, “Ben seyahatler açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz” dedi. DHA

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Son güncelleme: 18:23 12.05.2020
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