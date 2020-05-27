Seyahat yasağı bitti mi? Seyahat yasağı hangi illerde var? Seyahat yasağı hakkında flaş gelişme

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde bazı şehirlerde seyahat yasağı uygulanıyor. Şehirler arasın yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, kaymakamlık veya e devlet üzerinden alınan seyahat izin belgesi ile ulaşımını sağlayabiliyor. İşte seyahat yasağının kalkacağı tarih…

SEYAHAT YASAĞI BİTTİ Mİ?

Seyahat yasağı, son yapılan kabine toplantısı sonrası bazı şehirlerde kaldırılmış ancak 15 ilimizde uygulanan yasak 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkışlar, seyahat yasağı kapsamında özel izne tabii tutuluyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili atılan bazı normalleşme adımları ile birlikte, vatandaşlar da seyahat yasağının ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı. THY, iç hat seferlerine 3 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Ankara kulislerinde konuşulan bilgi, 3 Haziran itibariyle tüm illerdeki seyahat yasağı sona erecek. Yarın yapılacak kabine toplantısında kararın açıklanacağı öngörülüyor.