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Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası yolculuk yasağı hangi illerde devam ediyor?

İçişleri Bakanlığı’nca corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz gün yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

09:09 -
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Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası yolculuk yasağı hangi illerde devam ediyor?

Corona virüsü sebebiyle Nisan ayından bu yana uygulamada olan şehirlere giriş yasağı, normalleşme adımları ile gevşetilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı bu hafta da 9 il ile devam etti. İşte seyahat yasağı ile ilgili alınan kararlar…

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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