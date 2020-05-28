Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Seyahat yasağı kalktı mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı olan 15 il…

Corona virüsü riskini yüksek olduğu 15 ilde giriş çıkışlar, özel izni olanlar dışında herkese, kapatıldı. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar seyahat yasağı kalktı mı merak ediyor. İşte halen yürürlükte olan seyahat yasağının devam ettiği 15 il...

10:48 -
Haberler Gündem
Seyahat yasağı kalktı mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı olan 15 il…

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran’a kadar devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more