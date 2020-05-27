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Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kalkan iller…

İçişleri Bakanlığı’nca corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

15:05 -
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Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kalkan iller…

Corona virüsü sebebiyle Nisan ayından bu yana uygulamada olan şehirlere giriş yasağı, normalleşme adımları ile gevşetilmeye başlandı. İlk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz hafta da 9 il ile devam etti. 15 ilde devam eden seyahat yasağı ne zaman bitecek? Hangi illerde seyahat yasağı var?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran'a kadar devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.

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