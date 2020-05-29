Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı ile ilgili son gelişme…

Şehirler arası seyahat yasağı ilk olarak 3 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yürürlüğe alınmıştı. Daha sonra kademeli olarak bazı illerde seyahat yasağı uygulaması iptal edilmişti. Dün yapılan kabine toplantısı ile birlikte seyahat yasağının tüm illerde kaldırılacağı açıklandı. İşte seyahat yasağı ile ilgili bilgiler…

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde devam eden seyahat yasağı, 1 Haziran itibariyle sonlandırılacak. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi;

Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.