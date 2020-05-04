Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Başta 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere corona virüsü ile salgın mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda uygulamalardan biri olan 15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilde uygulanan seyahat yasağı kararının yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Seyahat izin belgesi olmayan yolcular şehirlere giriş ve çıkış yapamayacak. Belgeyi almak için e Devlet ekranıda yeni bir sayfa erişime açıldı.

SEYAHAT YASAĞI SÜRESİ UZATILDI

Bakanlık bugün süresi dolan 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlamasının bir gün süreyle uzatıldığını kaydetti. 31 şehre giriş-çıkış kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere bugün 00.00'a kadar uzatıldığı açıklandı. Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, sonraki süreç değerlendirilerek karar verilecek.

GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

* Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır.

* Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* 3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler. (İHA)