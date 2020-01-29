Şeyhmus Tatlıcı kimdir? Şeyhmus Tatlıcı aslen nereli ve kaç yaşındadır?

Türkiye’nin en zengin iş adamları arasında yer alan merhum Şeyhmus Tatlıcı’nın hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlere aktarıyoruz. Şeyhmus Tatlıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtına ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

ŞEYHMUS TATLICI KİMDİR?

Şeyhmus Tatlıcı, 1934 yılında Diyarbakır’da doğan ve 16 Haziran 2012 tarihinde Bodrum’da vefat eden iş adamıdır. İki kardeşiyle geldiği İstanbul’da tatlıcı dükkânı açan Şeyhmus Tatlıcı, hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında Tat Towers ve Sapphire Gökdeleni gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. Son yıllarında yaz aylarını Bodrum'da geçiriyordu. Türkiye’nin en zengin iş adamları arasında yer almış olan Şeyhmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 tarihinde Bodrum’da vefat etti. Cenazesi İstanbul’da getirilerek, Teşvikiye Camii’nde kılınan öğlen namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 78 yaşında hayatını kaybeden Tatlıcı’nın, Taha ve Şeyhmus adlarında ikisi erkek, 8 çocuğu vardır.