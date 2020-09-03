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Seyir halinde olan metrobüse kurşun isabet etti!

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken yolcular tahliye edildi.

21:33 -
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Olay saat 18.00 sıralarında Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü- Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde kurşun isabet etti.

Metrobüs içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Metrobüse kurşunun nasıl isabet ettiği ise henüz bilinmiyor. (İHA)

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Beylikdüzü Metrobüs Polis
Son güncelleme: 22:11 03.09.2020
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