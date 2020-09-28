Seyir halindeki araçta korkutan manzara!

Antalya’da seyir halindeki bir sürücünün inanılmaz görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya plakalı otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı giden araçta iki ayağını sürücü kapısından dışarı çıkardı.

Yanındaki arkadaşı da aracın sunroof bölümünden çıkıp tavan bölümüne oturdu.

Ayağını da araç tavanına uzatan kişi, arkadan gelen kamyonet sürücüsüne zafer işareti yapıp, “Solla solla” diye işaret yaparken, kendini farklı bir araçtan görüntüleyen kişiye ise, “Dayı, dayııı” diye gülerek bağırdı.

Antalyalı sürücü ve arkadaşının bu görüntüleri, anbean cep telefonuna yansıdı. (İHA)