Seyir halindeki araçta şoför ve muavinin telefon keyfi

Samsun seferinin yapan bir yolcu otobüsünde çekilen görüntüler yürekleri ağıza getirdi. Yaklaşık 35 yolcunun bulunduğu otobüste, direksiyonda oturan sürücü bir yandan aracı kullanırken bir yandan da telefonla meşgul olması pes dedirtti.

GÖZÜ TELEFONDA OTOBÜS KULLANDI

Otobüsün ön koltuklarında oturanların fark ettiği ve ‘kazaya davetiye çıkaran’ görüntüde, muavinin de cep telefonuyla konuşması bir yolcu tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hareket halindeki otobüs şoförünün, kulağında kulaklık olduğu, direksiyonu tuttuğu elinde telefon bulunduğu, sürekli telefonla meşgul olduğu ve ara sırada yolu kontrol ettiği görülüyor.

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışırken, otobüs firması da görüntüyü paylaşan yolcu ile sosyal medya hesabından iletişime geçerek bilet PNR numarasını istedi.