Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. TEM Otoyolu seyir halinde olan 34 FA 6002 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak, şoföre yardım etmeye çalıştı.

Vatandaşların tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamaların meydana geldiği otomobilin yakınında bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, alevlerin sardığı otomobil küle döndü. (İHA)