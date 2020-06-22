Seyyar içki satan kişi öyle bir ceza yedi ki!

Olay Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri sabah karşı Kanlıkavak Parkı civarında devriye atarken seyyar alkol satışı yapıldığını fark etti. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada çeşitli markalar ait 217 adet teneke-şişe bira ile bir TEKEL bayiine ait POS cihazı ele geçirildi.

Yasal olmayan şekilde alkollü içki satışı yapan şüpheliye 56 bin lira para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı, Çevrede bulunan 10 kişiye de maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari ceza işlemi uygulandı. (İHA)